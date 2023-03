„Ein Abend voller Missverständnisse“: Theaterpremiere in Oberwart

Werbung

Nach drei Jahren Pause bereiten sich die Schauspielerinnen und Schauspieler des Lesevereins der Reformierten Jugend Oberwart auf ihr neues Stück vor. Gespielt wird „Ein Abend voller Missverständnisse“, das am 18. März um 19 Uhr im Saal des Reformierten Lesevereins in Oberwart seine Premiere feiert. In diesem Jahr wird sich für die DarstellerInnen aber einiges ändern.

Erstmals wird kein klassisches Theater, sondern vier ungarische Sketch-Geschichten gespielt, die „beim Publikum definitiv für viele Lacher sorgen wird“, verspricht die Theatergruppe rund um Regisseur Lorant Bacs. Die Geschichten, die gespielt werden heißen „Den Dacia gebe ich nicht her!“, „Der Luster“, „Ein Irrtum bei Gericht“ und „Die blaue Pille“.

Weitere Vorstellungen sind am Samstag, den 25. März (19 Uhr), sowie am Samstag, den 15. April (19 Uhr), und am Sonntag, den 16. April (15 Uhr) geplant. Tickets für den Sketch-Abend sind im Vorverkauf in der Pfarrkanzlei (Montag bis Freitag, 9 bis 11 Uhr) sowie nach den Gottesdiensten erhältlich.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.