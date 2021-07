Für viele Gemeinden ist es eine ganz besondere Ehre, wenn der Bundeskanzler zu Besuch kommt. „Für Mischendorf war es sogar eine Premiere“, freute sich Bürgermeister Martin Csebits.

Am Mittwoch, kurz nach 17 Uhr, war es dann soweit. Über das Kanzleramt, einen Aufenthalt Mitte Juli in Amerika, ein paar Tage Krankenstand und dem heutigen Sommerministerrat im niederösterreichischen Reichenau an der Rax wurde Kurz von rund 250 Personen im Südburgenland in Empfang genommen. Die Hitze trübte die Stimmung keineswegs. Gleich beim Eintreffen gab sich Kurz sehr bürgernah.

Auch das Händeschütteln – obwohl der strengen Kontrolle der 3-G-Regel beim Einlass - ist beim Bundeskanzler wieder salonfähig geworden. Eine Stunde nahm sich Kurz Zeit, um das Bad in der Menge zu genießen. Hauptthema im Gespräch mit der Bevölkerung war, wie soll es auch anders sein, die Corona-Pandemie.