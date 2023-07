Agrarsprecherin Laschober-Luif zu Gast in der Sagmeister Mühle

ÖVP-Agrarsprecherin Carina Laschober-Luif tourt derzeit unter dem Motto „Regionale Herkunft hat Geschmack“ durchs Burgenland. Vor Kurzem machte Luif auch Halt in Litzelsdorf, wo sie Erik und Aline Pot in der Sagmeister Mühle besuchte.

Die Pot's haben die "Traditionsmühle" vergangenen Winter übernommen und führen sie seither mit jeder Menge Know-how. Auf Altbewährtes legen die beiden dabei viel Wert, sie gehen aber auch neue Wege. Vor Kurzem wurde die Mühle so Bio zertifiziert, auch ein neues Branding musste her. Großen Wert legen Erik und Aline in „ihrer Mühle“ auf Regionalität. „Es gibt in der Region viel Getreide und die Transportwege sind kurz. Regionalität ist an diesem Standort möglich“, meint Erik Pot, der lange in Deutschland als Müllermeister gearbeitet hat.

ÖVP-Agrarsprecherin Carina Laschober-Luif freut sich, über die Einstellung der neuen Mühlenbetreiber und darüber, dass die Mühle weiterhin erhalten bleibt. Das war nämlich nicht immer so sicher. Der frühere Geschäftsführer Heinz Konrad suchte immerhin drei Jahre nach passenden Nachfolgern und freute sich umso mehr, diese schließlich mit den Pots gefunden zu haben. Die Sagmeister Mühle ist nämlich für die gesamte Region von Bedeutung. „Im Burgenland gibt es nur wenige Mühlen mit überregionaler Bedeutung. Eine davon ist die Sagmeister Mühle. Viele KonsumentInnen greifen beim Einkauf gerne auf Produkte aus der Region und die hochwertigen Mehle von Familie Pot bereichern das Angebot“, meint Agrarsprecherin Carina Laschober-Luif.