10 Millionen für nachhaltiges Design

Das Finest Family im Reiters Reserve hat den ersten Teilabschnitt des Umbaus abgeschlossen. Die Erweiterung umfasst einen großzügigen Eingangsbereich aus Lärchenholz mit einer atemberaubenden Kupferdeckung und die Errichtung von Balkonen für sechs Zimmer. Ein neu eröffnetes Restaurant bietet eine multifunktionale Terrassen-/Restaurantfläche mit einer Innenfläche von 330 Quadratmetern. Zwei öffenbare Satteldächer aus Stahl und Glas, die beide in Österreich produziert wurden, verleihen dem Restaurant eine einzigartige Atmosphäre. „Uns war wie schon bei den letzten Umbauten Nachhaltigkeit wichtig“, sagt Hausherrin Nikola Reiter. „Wir beschäftigten nur regionale Firmen, verwendeten aber auch nur regionale Baustoffe. Das ist einfach in unserer DNA, dieses Thema zieht sich einfach durch“, sagt Nikola Reiter. Eine neue Rezeption und eine Lobby wurde ebenfalls geschaffen. „Diese Neuerungen sind Teil der fortwährenden Bemühungen, unseren geschätzten Gästen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten“, sagt Hotelier Kerl Reiter. Und dafür wurden allein in den letzten drei Jahren 10 Millionen Euro investiert. „Ich bin vor allem erleichtert“, sagt Karl Reiter. „Es war beeindruckend zu sehen, wie unsere Gäste und Mitarbeiter diesen Umbauprozess mit trugen, denn sieben Monate durch einen Haupteingang nicht rein zu können. Das ist natürlich wirklich eine Herausforderung“, sagt Karl Reiter. „Das war das wahnsinnig positive. Das negative war, dass dich so ein Umbau schon auch mürbe macht. Es wurde großartig gearbeitet, aber die Erleichterung ist wie gesagt schon auch groß. Die Gäste lieben es und das ist der entscheidende Punkt.“, erklärt Karl Reiter.

Beim Eröffnungsevent war der komplette Bad Tatzmannsdorfer Gemeinderat anwesend. Und das ist ein Zeichen von Wertschätzung. „Es ist unglaublich wie viel Energie, Visionen und finanzielle Ressourcen die Familie Reiter da investiert hat“, zeigt sich Bürgermeister Stefan Laimer begeistert. „Ich war ja selber vor ein paar Wochen Gast. Ich kenne das vorher und ich kenne das nachher und es ist einfach ein Aushängeschild für den Tourismus, für Bad Tatzmannsdorf. Diese Exklusivität, alles was hier für die Gäste geboten wird. Das ist exorbitant“, sagt Stefan Laimer.