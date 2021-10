Neues Leben für die letzte Mühle in Oberwart

Vollbild

Funktionstüchtig ist die Raffel-Mühle in der Badgasse seit Jahrzehnten nicht mehr, hat aber enormen historischen Wert für die Stadt. Klaus Glavanics hat das Gebäude kürzlich erworben und möchte einen Kultursaal einrichten. Die Außenhülle des Gebäudes soll in ihrer jetzigen Form erhalten bleiben.

Damals lief die Mühle noch. Besitzer Johann Raffel in der Mühle. Entstanden ist das Bild rund ums Jahr 1928. Der Damm bei der Raffel-Mühle. Das Bild zeigt Badespaß bei der Raffelmühle, rund um das Jahr 1927.



