„Eisenfaust-Eisenfest“: Ein Mittelalterfest zum 25. Jubiläum

Am 1. Juli 1998 hat Jürgen Piller die Hobbyimkerei seines Vaters übernommen. Anschließend hat sich dieser auf die Produktion von Met beziehungsweise Honigwein spezialisiert. Da Met vor allem im Mittelalter sehr bekannt war, wird sein „Eisenfaust Met“ seit 25 Jahren bei zahlreichen Mittelalterveranstaltungen in ganz Österreich verkauft. Seit 22 Jahren gibt es den Honigwein unter der Marke „Velmet“ auch im österreichischen Handel. Aber auch nach Deutschland, in die Schweiz und nach Italien werden die Produkte von Jürgen Piller mittlerweile verkauft.

Da die Räumlichkeiten im Elternhaus für die Produktion zu klein wurden, investierte Jürgen Piller in den Bau einer eigenen Produktionshalle in Riedlingsdorf.

In diesem Jahr fand das „Eisenfaust-Eisenfest“ bereits zum fünften Mal statt, gestartet wurde damit vor drei Jahren zur Zeit der Pandemie. „Schon zum fünften Mal lädt Jürgen Piller zu diesem Mittelalterfest - also ein kleines Jubiläum. Ein großes feiert er aber mit seiner Firma 'Imkerei und Catering Piller'. Hier sind es stolze 25 Jahre“, gratuliert Landesrat Leonhard Schneemann Jürgen Piller zu seinem Jubiläum. Zahlreiche Mittelalter-Begeisterte ließen sich das dreitägige Jubiläumsfest nicht entgehen. Livemusik, ein Mittelaltermarkt, Schaukämpfe, eine Feuershow, Bauchtanzgruppen, Bogenschießen, ein Kinderprogramm und köstliche Schmankerl durften beim Fest außerdem nicht fehlen.