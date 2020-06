Auch, wenn die Vorschriften gelockert wurden, haben sich die Riedlingsdorferin und der Steirer dazu entschlossen, nur zu zweit den Bund der Ehe einzugehen. Die große Feier mit Familie und Freunden will man im September nachholen. „Dann kann ich auch wieder richtig mitfeiern“, schmunzelt die werdende Mama Anika. Für die Hochzeitsfotos hat die Kultur- und Modejournalistin Elisabeth Längle dem Brautpaar ihren Arkadenhof in Rotenturm zur Verfügung gestellt. „Der Hof stammt aus dem 18. Jahrhundert und wurde von Graf Erdödy errichtet. Er war schon damals ein Haus der Feste und der Liebe“, so die Hausherrin. Die perfekte Location für ein Hochzeitsshooting.