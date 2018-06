Nachdem die Raiffeisenbank geschlossen wurde, gibt es seit 18. Mai wieder die Möglichkeit, Geld abzuheben. Nach einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss wurde im Eingangsbereich des Gemeindeamtes ein Bankomat installiert.

„Uns kostet der Bankomat nichts, wenn im Monat 1.900 Abhebungen vorgenommen werden"

Dieser wurde in Kooperation mit Payment Services Austria (PSA) errichtet, die Kosten für die Umbauarbeiten hielten sich in Grenzen. Bürgermeister Wilfried Bruckner hofft, dass viele Bürger und die Bevölkerung aus der näheren Umgebung in Riedlingsdorf Geld abhebt. „Uns kostet der Bankomat nichts, wenn im Monat 1.900 Abhebungen vorgenommen werden. Erreichen wir diese Zahl nicht, dann müssen wir an die PSA Nachzahlungen leisten.“

Daher fordert der Ortschef auf: „Heben Sie Geld ab, wenn möglich auch öfters und dafür kleinere Beträge.“ Während Bruckner den Betrag für die Nachzahlung nicht nennen wollte, gibt Raoul Seifert, Produktmanager für die Bankomaten bei der PSA, Auskunft über das Modell: „Bei der Bargeldbehebung entstehen für die Kunden keine Kosten. Wir sind die Tochtergesellschaft aller Banken in Österreich. In diesem Netz verrechnen sich diese gegenseitig eine kleine Gebühr pro Gerät.“

Sollten in einem Monat in Riedlingsdorf weniger als 1.900 Buchungen getätigt werden, muss die Gemeinde pro fehlender Transaktion 0,3805 Euro nachzahlen. „Für jede Transaktion, die darüber hinaus geht, zahlen wir ihnen 10 Cent pro Buchung.“ Die PSA wird demnächst auch in Wiesfleck ein solches Gerät aufstellen.