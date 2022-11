Pflanzenkohle liefert klimapositive Energie

Werbung

Energie erzeugen, CO2 binden und gleichzeitig den Boden verbessern? Es klingt fast zu schön um wahr zu sein, doch ein Blick ins Detail zeigt: Energie aus Pflanzenkohle ist klimapositive Energie.

Die Firma Sonnenerde in Riedlingsdorf hat in den letzten zehn Jahren durch den Betrieb kleinerer Planzenkohle-Produktionsanlagen 2.000 Tonnen CO2 für hundert Jahre gebunden. Eine neue Anlage bindet im Vollausbau 3.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Und dafür werden allein für die erste Baustufe 7,3 Millionen Euro investiert.

„Die neue Anlage wird im Endausbau 6.000 Tonnen Biorestmasse vorwiegend aus der Kompostierung verarbeiten. Und der große Vorteil bei der Pflanzenkohle ist, dass Kohlenstoff stabil gebunden bleibt. Pflanzenkohle ist eines der wenigen Instrumente, die international als Kohlenstoffbindungstechnologie anerkannt sind“, sagt Sonnenerde-Geschäftsführer Gerald Dunst.

Spatenstich in völlig neue Sphären

Der Spatenstich zur neuen Anlage wurde am 2. November gesetzt. Und damit wird die Herstellung von Pflanzenkohle aus Biomasse-Reststoffen auf industriellen Maßstab gehoben - ein „Best-Praxis-Beispiel“ für einen CO2 neutralen Industriebau.

„Wir versuchen zu zeigen, dass man mit dem Wissen, das heute da ist, CO2 neutral bauen kann. Wir haben einen eigenen Betonzuschlagstoff auf Basis von Pflanzenkohle entwickelt. Zusätzlich wird sehr viel Holz verbaut“, sagt Dunst, der fest davon überzeugt ist, dass dieser CO2 neutrale Bau auch möglich ist. Und damit wird Pionierarbeit für Klimaschutz geleistet. Denn der Klimawandel erfordert nicht nur eine Reduktion des CO2 Ausstoßes, sondern fortschrittliche CO2 Bindungstechnologien. In Riedlingsdorf passiert das mit einer Vergrößerung der weltweit besten Technologie um den Faktor 10 und das ist erstaunlich. „Man muss völlig neu denken und ganz einfach das Wissen der Welt zusammenfügen, dann kann das auch gelingen“, sagt Dunst.

„Wir sind sehr gut vernetzt, ich bin überall auf der Welt unterwegs, um Wissen zu lukrieren. Und nach zehn Jahren Erfahrung mit einer Prototypanlage hat man dann eben neue Ideen, sämtliche Kreisläufe zu schließen“, so Dunst. Neben der Energiegewinnung wird Pflanzenkohle auch in der Landwirtschaft und als Futtermittel verwendet. „Pflanzenkohle ist eigentlich ein Gesundheitsmittel für alle Haustiere und Nutztiere. Es ist wie ein Reinigungsschwamm der Schad- und Giftstoffe bindet. Das ist der eine Effekt und dazu hängt bei uns auch noch ein völlig neues Produkt in der Warteschleife“, erklärt Dunst.

„Wir können Pflanzenkohle so adaptieren, dass Rinder völlig frei von Methan werden. Das heißt, Pflanzenkohle kann den Stoffwechsel derartig verändern, dass überhaupt kein Methan entsteht. Also wenn uns das gelingt, dann haben wir keine Sorgen mehr“, sagt Dunst. Denn schließlich geht es hier nicht um Wachstum oder Profit. Es geht darum, die Welt zu retten.

