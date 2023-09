Riedlingsdorf Scheckübergabe an den Sozialverein Riedlingsdorf

Scheckübergabe. Die beim Flohmarkt gesammelten Spenden wurden an die Obfrau des Sozialvereins Riedlingsdorf übergeben. Foto: Gemeinde

B eim Flohmarkt im August wurden am Hof von Dorina Derfler Spenden für den Sozialverein Riedlingsdorf gesammelt. Der Scheck in Höhe von 500 Euro wurden nun an die Obfrau übergeben.

Bereits Mitte August dieses Jahres fand im Hof von Dorina Derfler in Riedlingsdorf ein Flohmarkt statt, der von der Baha´i-Gemeinde Südburgenland unterstützt wurde. Vor Ort hatten die BesucherInnen die Möglichkeit, praktische Gegenstände und Unikate zu erwerben. Die Einnahmen aus dem Verkauf wurden beim Flohmarkt außerdem für den Sozialverein Riedlingsdorf gesammelt. Die Scheckübergabe an die Obfrau des Sozialvereins in Höhe von 500 Euro fand vor Kurzem im Gemeindeamt im Beisein von Riedlingsdorfs Bürgermeister Wilfried Bruckner statt.