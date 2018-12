Über die Huber Warenhandel und Transportgesellschaft m.b.H. ist am Freitag der Vorwoche das Konkursverfahren eröffnet worden. Das berichtete der Kreditschutzverband von 1870.

Die Verbindlichkeiten betragen nach Eigenangaben des Unternehmens rund 5,2 Millionen Euro, die Kundenforderungen liegen demnach bei 1,3 Millionen Euro. Vom Konkurs sind 60 Mitarbeiter und 192 Gläubiger betroffen.

Begründet wird die Pleite mit einem kontinuierlichen Rückgang der Kundenfrequenz in den vergangenen Jahren. Zudem hätten Probleme bei der Abwicklung diverser Großprojekte sowie Forderungsausfälle schließlich zur Insolvenz geführt.

Vom Unternehmen werde kein Sanierungsplan angestrebt, hieß es vom KSV1870. Der Masseverwalter werde daher für die geordnete Beendigung des Geschäftsbetriebes und bestmögliche Liquidation der Aktiva sorgen.

Sanierungsverfahren schon im März 2015

Schon im März 2015 war über den Betrieb ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet worden. Das Unternehmen war im Transportwesen, sowie im Betrieb von Deponien und in der Sand- und Schottergewinnung tätig. Damals waren die Gläubiger bereit, einen 33-prozentigen Sanierungsplan anzunehmen, der in weiterer Folge auch erfüllt wurde. Gläubigerforderungen können über den KSV1870 angemeldet werden. Eine Berichts- und Prüfungstagsatzung im Landesgericht Eisenstadt wurde für den 25. Februar 2019 angesetzt.

Der Konkurs und der damit drohende Jobverlust, schlägt sich auch negativ auf die Stimmung der 60 Mitarbeiter nieder. „Schade, wenn ein Traditionsunternehmen so zugrunde geht und die Mitarbeiter bleiben auf der Strecke“, heißt es in einem Leserbrief eines verärgerten Mitarbeiters an die BVZ.