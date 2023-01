Unbekannte beschädigten Verkehrszeichen: Polizei bittet um Hinweise

Werbung

Auch Briefkästen und Mülleimer wurden beschädigt und einige Meter daneben entsorgt. Ein Verkehrszeichen warfen die Täter in einem 70 Meter entfernten Grundstück über den Gartenzaun vor die Wohnhaustür. Die Besitzerin des Wohnhauses konnte drei Gestalten in der Dunkelheit erkennen. Der Marktgemeinde Riedlingsdorf entsteht dadurch ein Schaden in unbekannter Höhe.

Die Erhebungen der Polizei laufen. Hinweise werden an die Polizei Pinkafeld unter der Telefonnummer 059 133 1251 erbeten.

