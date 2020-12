Verkehrsunfall: Fahrzeug in Straßengraben geschleudert .

Am Freitagnachmittag (18. Dezember, 15 Uhr) kam ein junger Lenker mit seinem PKW am Güterweg zwischen Riedlingsdorf und Pinkafeld in einer Kurve von der Straße. Ein Fahrer eines LKWs, der bei der Unfallstelle vorbei kam, setzte die Rettungskette in Gang und leistete dabei auch Erste Hilfe.