Ziemlich beste Freunde suchen das Abenteuer

Seit über 40 Jahren sind Günter Hofer und Franz Zettl befreundet, in all den Jahren haben sie gemeinsam schon viel erlebt. „Wir haben viel gemeinsam unternommen, waren auch schon zusammen im Urlaub“, erinnert sich Günter. In der Pension wollen die beiden jetzt noch einmal auf große Abenteuerreise gehen.

„Ich hab zum ersten Mal von einem Bekannten vom Pothole Rodeo gehört, wir sind beide recht abenteuerlustig und haben uns dann gedacht: Das machen wir“, erzählt Günter. „Da machen sonst fast nur Junge mit, wir sind glaube ich die Ältesten“, fügt Franz schmunzelnd hinzu.

Im Rahmen des Pothole Rodeos, der größten Abenteuer Rallye Europas, machen sich jedes Jahr unzählige Abenteuerlustige auf und fahren mit ihren Gefährten durch ganz Europa, um verschiedene Aufgaben, sogenannte „Challenges“, zu lösen. „Wir haben uns das schon auf YouTube angeschaut, das sind immer ganz lustige Aufgaben, zum Beispiel einen bestimmten Ort oder eine Hochzeitsgesellschaft finden“, erzählt Günter und meint weiter: „Die Schwierigkeit ist halt auch, dass das Auto, mit dem man teilnimmt, mindestens 20 Jahre alt und unter 500 Euro wert sein muss oder mindestens 500.000 Kilometer haben muss“, erklärt Franz.

Im Zuge der Rallye werden die zwei ab Mitte Juli durch dreizehn Balkanstaaten reisen. Auf die Reise bereiten sich Franz und Günter schon intensiv vor: „In unser Auto haben wir schon 150 Arbeitsstunden gesteckt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“, meinen die beiden Pensionisten freudig und präsentieren stolz „ihr“ Auto. Auf diesem ist auch schon eine „Dashcam“ installiert, damit die Abenteuerreise, der zwei genau dokumentiert werden kann.

Unterstützt werden Franz und Günter bei der Finanzierung und Planung ihrer Reise von befreundten Sponsoren. „Ich würd sie nicht Sponsoren sondern eher Gönner nennen“, schmunzelt Günter und dankbar für die Unterstützung.

