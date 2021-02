Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Riedlingsdorf rückten am Vormittag mit allen drei Fahrzeugen und dem Abschleppanhänger zum Einsatzort aus. Die Lenker von zwei Fahrzeugen kamen zeitgleich in einer Kurve von der verschneiten Fahrbahn ab und wurden in den Straßengraben geschleudert.

Durch die ungünstige Position der Fahrzeuge musste der Güterweg vorübergehend komplett gesperrt werden. Mit Hilfe der Seilwinde des Tanklöschfahrzeuges (TLF) wurden beide Fahrzeuge sicher geborgen. Die jeweiligen Lenker blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon.

Nach knapp einer Stunde wurde die Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Die FF Riedlingsdorf bedankt sich bei der Polizei und der Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) für die gute Zusammenarbeit.