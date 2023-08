„Bankerlsitzer“: Drinnen statt draußen

Eigentlich sollte das „Bankerlsitzen“ in Rohrbach/Mischendorf bei Sonnenschein im Freien sein, aber das Wetter machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Also siedelten die gut gelaunten BesucherInnen der Nachbarschaftshilfe Plus kurzerhand ins Feuerwehrhaus in Rohrbach um. Die Mitglieder der Nachbarschaftshilfe Plus bedanken sich bei der Freiwilligen Feuerwehr vor allem für die rasche und unkomplizierte Hilfe bei der Übersiedlung. Bei Kaffee, Säften, Brötchen und hausgemachten Mehlspeisen, wurde miteinander geplaudert und sich über Neuigkeiten ausgetauscht.