„Gemeinsam neue Wege gehen“

In seiner Rede gab Robert Krammer einen Ausblick auf das kommende Jahr. Er betonte die Bedeutung von Freundschaft und Zusammenarbeit im Rotary Club sowie den „Spirit of Rotary“, der den Club und seine Mitglieder antreibt. Der neue Präsident betonte auch die Wichtigkeit von gemeinsamen Aktivitäten und Projekten, um einen positiven Beitrag in der Gesellschaft zu leisten. „Der Spirit of Rotary ist Feuer und Flamme für das zu sein, was wir als Rotarier sind und für das, was wir bewirken können“, so der neue Präsident Robert Krammer.

Im Jahr 2023/24 plant der Rotary Club Oberwart-Hartberg eine Vielzahl an Aktivitäten, darunter auch gemeinnützige Projekte und diverse Hands-on-Aktivitäten. Das Ziel des Rotary Clubs ist es, anderen zu helfen und die Welt damit zu einem besseren Ort zu machen. Der neue Präsident beendete seine Rede mit einem Appell: „Geben wir gemeinsam als Rotarier der Welt Hoffnung“. Die Mitglieder des Rotary Clubs Oberwart-Hartberg freuen sich bereits auf das kommende Jahr und sind entschlossen, als Service-Club die Region positiv zu verändern.