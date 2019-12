Über das große Angebot sowie über die Entwicklung der Berufsausbildung informierte sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei seinem Besuch bei „Jugend am Werk“. „Jugend am Werk“ passt die Lehrausbildung laufend an die technischen Modernisierungsprozesse am Arbeitsmarkt an, um die Jugendlichen zeitgemäß auszubilden und leistet damit einen wichtigen Beitrag für die Ausbildung qualifizierter Fachkräfte. Ich bin froh, dass wir diese Leistung auch seitens des Landes unterstützen können“, erklärte Doskozil.