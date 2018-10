„Wir schauen, dass die Wertschöpfung im Burgenland bleibt“, bringt Geschäftsführer Bernhard Fischer die Standorterweiterung in Rotenturm auf den Punkt. Konkret wird derzeit eine 4.500 Quadratmeter große Halle errichtet, die neben einer Trocknungsanlage auch Herzstück der Logistik des Unternehmens werden soll. Zwei Standorte hat Fischer Holz, und derweil man sich im steirischen Hartberg auf Nadelhölzer spezialisiert hat, will man jenen in Rotenturm für die Verarbeitung von heimischen Laubhölzern ausbauen. „95 Prozent unserer Laubhölzer kommen aus dem Burgenland. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Eiche“, informiert Fischer.

Unternehmer hofft auf Bahnverladung

Im Jahr 2000 kauft das Familienunternehmen den Standort in Rotenturm, 2004 startet die Produktion. Jetzt, 14 Jahre später, investiert und erweitert man mit der neuen Halle – und neuen Arbeitsplätzen. „Aktuell haben wir zwölf Mitarbeiter in Rotenturm, wenn die neue Halle in Betrieb geht, suchen wir noch Leute im Bereich der Produktion und Logistik“, so der 29-jährige Unternehmer.

Mit ein Grund, warum sich Fischer in Rotenturm angesiedelt hat, ist die Nähe zur Bahn. „Die neue Halle wird bewusst bei den Gleisen gebaut. Ich hoffe nach wie vor darauf, auf die Bahn verladen zu können. Vor allem der Anschluss an den Osten würde wirtschaftlich Sinn machen. Die Politik ist da jetzt gefragt.“