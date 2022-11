„Heiraten im Paradies“: Lange Nacht der Hochzeit

Werbung

Seit Ende 2016 besteht die Dachmarke „Heiraten im Paradies“. Geführt von Thom Wachter und Gerald Ehrenhöfer ist diese aus der Gruppe von „Erlebnisparadies Südburgenland“ hervorgegangen. Und sie macht es sich seither zum Programm, Heiraten im Südburgenland bekanntzumachen. Konkretes Ziel der Dachmarke sei es, das Südburgenland als ideale Hochzeitsregion zu positionieren, so „Erlebnisparadies Südburgenland“-Obmann Thom Wachter.

Unter „Heiraten im Paradies“ vereinen sich rund 30 Mitgliedsbetriebe. „Von der Dekoration, der Hochzeitsplanung, über die Locations, Fotografen und Floristen bis hin zur Mode für Braut und Bräutigam sind alle dabei“, sagt Wachter. Geschlossen präsentieren werden sich diese Mitgliedsbetriebe bei der „Langen Nacht der Hochzeit“ im Schloss Rotenturm am 11. November.

Im Zuge einer Pressekonferenz informierten Wachter und Co. auch über die generelle Entwicklung des Heiratens.

Schlossherrin in Rotenturm und die Gastgeberin der „Langen Nacht der Hochzeit“, Constanze Schinner: „Für die Hochzeiten ist es jetzt extrem wichtig, dass es keine Einschränkungen mehr, was Corona betrifft, gibt. So kann man wieder gut feiern.“

Der Standesbeamte Gilbert Lang holte etwas weiter aus: „In meiner Funktion als Standesbeamter und auch langjähriger Tourismusobmann im Südburgenland verfolge ich die Entwicklung des Heiratens schon lange. Waren es früher die klassischen pannonischen Riesenhochzeiten mit 150 bis 200 Gästen, sind heute auch kleinere oder etwas edlere Hochzeiten mit bis zu 30 Gästen gefragt“, so Lang.

Region profitiert durch Hochzeiten

„Die einen wollen es ein bisserl uriger, die anderen etwas mehr schickimicki“, ergänzt er. Und das Südburgenland könne mit seinen Hochzeitslocations wie etwa dem Schloss Rotenturm, der Burg Schlaining oder dem Hannersberg alles bieten.

Durch die Hochzeiten profitiere klarerweise auch die Region. An die 15.000 Nächtigungen werden durch Hochzeiten im Südburgenland zusätzlich gebucht. „Das ist dann auch eine super Wertschöpfung, die dadurch entsteht“, so Lang.

Ins selbe Horn stößt Fotograf Andi Bruckner: „Aktuell boomen Hochzeiten.“ 2021 wurden im Burgenland 1198 Eheschließungen vorgenommen, die Tendenz ist steigend. Klassicher Hochzeitsmonat ist der Mai. Bruckner: „Auch weil da die Lichtverhältnisse am besten sind. Aber auch der September ist gefragt.“ Sein Wunsch und der des ganzen „Paradies“-Teams: „Dass wir in Zukunft auch Winterhochzeiten etablieren.“

