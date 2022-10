„Jugend am Werk“ verabschiedet Legende

Werbung

Herbert Preinsperger ist das Gesicht von „Jugend am Werk“ im Südburgenland. Preinsperger leitete den Standort, erst in Großpetersdorf und jetzt in Rotenturm, ganze 30 Jahre –zuletzt wurde er in den Ruhestand verabschiedet. Die Nachfolge des Langzeit-Chefs tritt Andreas Klepits an.

In über 30 Jahren JAW – Preinsperger war bereits zuvor fünf Jahre im Unternehmen aktiv , war ihm stets eine qualitativ hochwertige Berufsausbildung für die Jugendlichen wichtig, wie er in seiner Abschlussrede anmerkte.

„Ich habe die Leitung hier 1992 übernommen. Praxisorientierte Ausbildung stand bei mir stets an erster Stelle. Auch war mir wichtig, dass die Jugendlichen gleich vom ersten Tag Verantwortung übernehmen und keinen Edelschrott produzieren, sondern das, was sie machen, auch fertig verkauft wird.“

Preinspergers Engagement zeigte Wirkung, was eine Lehrlingsabschlussquote von 97 Prozent widerspiegelt. Nun übergibt er an Klepits, welcher bemüht ist, die erfolgreiche Arbeit fortzuführen: „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe.“

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.