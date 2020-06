Überfall auf Postpartner: Drei Verdächtige gefasst .

In Rotenturm ist am Dienstagnachmittag eine Postpartner-Filiale in einem Kaffeehaus von zwei Männern überfallen worden. Die beiden Verdächtigen wurden bereits nach zehn bis 15 Minuten zusammen mit einer dritten Person gefasst, bestätigte die Polizei einen Bericht des ORF Burgenland auf Anfrage.