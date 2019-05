Wer die Erfolgsproduktion vergangenes Jahr und heuer vermisst hat, wird sich freuen, denn für alle Fans gibt es die gute Nachricht: „Kixx-Symphonics“ ist zurück. Nachdem das aus mehr als 40 in- und ausländischen Musikerinnen und Musikern bestehende Ensemble zuletzt im März 2017 ein Konzert vor begeistertem Publikum ablieferte, gönnte man sich eine Schaffenspause. Jetzt wird mit frischem Elan an einer neuen Produktion für das kommende Jahr gearbeitet.

Am 7. März 2020 steht die Burgenlandhalle in Oberwart dann wieder ganz im Zeichen von „Rock meets Classic“. Mit neuen Arrangements im Gepäck und einer optischen Änderung des Bühnenbildes wird „Kixx-Symphonics“ für so manchen „Gänsehaut-Moment“ beim Publikum sorgen.

Der Verkauf des limitierten Kartenkontingents mit nummerierten Sitzplätzen „auf Punkt“, nämlich am Montag, dem 3. Juni, um 10 Uhr bei Ö-Ticket. Sichern Sie sich schnell Karten.