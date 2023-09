Älteste Oberwarter Firma ist 150

Man schrieb das Jahr 1873, als Johann Fliegenschnee mit dem Gedanken spielte, eine Firma zu gründen. Levi Strauss und Jacob Davis ließen sich im selben Jahr eine Hose aus Baumwolle mit dem seltsamen Namen Jeans patentieren. Kaiser Franz Joseph I. stand im 25. Jahr seiner Herrschaft. Und Johann Fliegenschnee gründete die Eisenhandlung „Zur Goldenen Schaufel“ in Oberwart. Mit Standort in der heutigen Wienerstrasse, wo sich nach und nach immer mehr Firmen ansiedelten und auch wieder verabschiedeten. Die älteste Oberwarter Firma gibt es immer noch und ein Standortwechsel war nie ein Thema. „Natürlich ist es schade, dass die Innenstadt immer mehr ausstarb, aber der Trend an den Ortsrand zu gehen, der war irgendwann nicht mehr aufzuhalten“, sagt Heidi Seper, die Urenkelin des Firmengründers. „Das wurde leider auch stark gefördert, das muss man schon auch sagen“, sagt ihr Gatte Wolfgang Seper. „So wie es früher war, ist es an der Peripherie auch nicht mehr, aber insgesamt gesehen wird es schwierig. Wer einmal weg ist, kommt nicht mehr zurück, aber für uns war ein Standortwechsel nie ein Thema“, sagt Seper.

Ein ganz besonderes Jubiläum

„Dieses Jubiläum ist schon sehr besonders. Unsere Firma besteht seit 150 Jahren und ist immer noch im Familienbesitz“, sagt Heidi Sepers Schwester, Ingeborg Kuch . „Es ist ja nicht so einfach, weil es ja auch Konkurrenz gibt, aber wenn man Rundumservice anbietet, ist das natürlich schon gut“, sagt Kuch. Die Firma wurde mittlerweile umstrukturiert und hat sich als Ofenstudio einen klingenden Namen gemacht. Diese klare Positionierung ist ein weiterer Erfolgsfaktor in dieser 150-jährigen Geschichte.

„Ich bin dankbar, dass wir dieses Jubiläum feiern können“, sagt Heidi Seper. „Und Gott sei dank geht die Geschichte mit unseren beiden Junioren weiter. Das ist ja auch nicht selbstverständlich“, sagt Seper, die natürlich auch mit Problemen zu kämpfen hat. „Momentan, weil es nahezu unmöglich ist, Leute zum arbeiten zu finden. Wir haben zwar zwei, das ist zu wenig, aber das betrifft ja alle Branchen“, sagt Seper.

Und so wird das 150-jährige Bestehen der Firma mit einem großen Fest gefeiert. Mit gleichzeitiger Übergabe an die nächste Generation. Die Söhne Matthias und Michael werden die Firmengeschichte weiter schreiben. Und wer die Jungs kennt der weiß, das werden weitere Kapitel einer Erfolgsgeschichte.