Badersdorf: Bester Wein für Jalits eine große Ehre

Gemäß Österreich Wein ist der Salon seit 35 Jahren der „härteste Weinwettbewerb“ des Landes. Aus tausenden Einreichungen werden seitens Österreich Wein jährlich die besten Weine aus ganz Österreich ausgewählt, „nur die besten schaffen es in den Salon“, so Chris Yorke, Geschäftsführer der Österreich Wein Marketing (ÖWM). Heuer waren es 275, die den Weg in den Salon schafften, 28 davon sind Salon Sieger, darunter auch ein südburgenländischer Wein.

Mathias Jalits aus Badersdorf holte sich in der Kategorie „Gebietstypische Weine – Eisenberg DAC“ mit seinem 2019 Eisenberg DAC Reserve Blaufränkisch Ried Fasching Platz eins und darf sich somit Salonsieger 2023 nennen. Im Rahmen eines Festakts im Palais Niederösterreich wurde Jalits kürzlich die Auszeichnung verliehen.

Für den Badersdorfer Vollblutwinzer ist der Titel Salonsieger eine große Ehre, wie er der BVZ erklärte: „Im Salon Sieger zu sein, ist schon eine tolle Auszeichnung, über die ich mich sehr freue.“ Gleichzeitig sieht er den Preis als Ansporn für die Zukunft: „So etwas motiviert natürlich umso mehr, weiter am Ball zu bleiben. Generell lernt man von Jahr zu Jahr dazu und weiß immer besser, was die Flächen schlussendlich können und ob man die Erwartungen erfüllen kann.“ Im Salon war Jalits schon öfter dabei – heuer stellte er erstmals auch einen Siegerwein.

Von den insgesamt 275 heuer aufgenommenen Weinen stammten 81 aus dem Burgenland. Neben Jalits durften sich aus burgenländischer Sicht auch die Sektkellerei Szigeti (Zurndorf), das Weingut Mad (Oggau), das Weingut Juliana Wieder (Neckenmarkt), das Weingut Horvath aus Gols und das Weingut Lassl aus Sigleß über Siege in ihren Kategorien freuen.