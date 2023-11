Volksschule Pinkafeld sammelt für einen guten Zweck

Waldquelle und PENNY gratulieren der Volksschule Pinkafeld, die mit ihrer großartigen Sammelleistung den 3. Platz gewonnen hat und somit zu Sammelkönig:innen gekrönt wurden. Mit dem Projekt Stöpselwald, bei dem jeder gesammelte Stöpsel zu einem Baum wird, konnten die beiden Unternehmen gemeinsam mit 34 Schulen im Jahr 2023 bereits über 700 Bäume in drei Bundesländern pflanzen. Weitere folgen. Jeder einzelne Schüler leistet damit in dieser Kooperation einen wichtigen Beitrag für mehr gute Luft in Österreich. Und die Volksschule Pinkafeld ist eine Schule, die ihren SchülerInnen Umweltbewusstsein und ein besseres Verständnis für Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung vermittelt. Aus den gesammelten und recycelten Getränkeverschlüssen wird wertvolles Granulat hergestellt.