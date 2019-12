Die Prinz Eugen Straße, das Schreckgespenst für alle „Stoßdämpfer“ gehört dringend saniert. Im Zuge der Rubrik „Frag die BVZ“ wollte eine Anrainerin wissen, „wann die Straße soweit saniert wird, dass sie nicht mehr einer Buckelpiste gleicht.“ „Ich verstehe natürlich, dass man den Bau der Reihenhäuser abwarten wollte, jedoch kam dann der Umbau beziehungsweise Neubau der Post und der Wohnhausanlage dazu. Mehrmals im Jahr wird die Straße aufgegraben, irgendwelche Arbeiten verrichtet und wieder zugegraben“, so die Leserin. Die BVZ hat bei Bürgermeister Georg Rosner nachgefragt.

Die Neuigkeiten sind gut: „Die dringend notwendige Sanierung der Prinz Eugen Straße wird im kommenden Jahr passieren, zumindest vom Bahnübergang bis zur Oberen Hochstraße. Dieser Straßenzug hat in Oberwart die höchste Priorität, die finanziellen Mittel dafür sind im Budget für 2020 drinnen“, erklärt Stadtchef Rosner. Der untere Teil, soll anschließend gemacht werden, „sobald die OSG das Ärztezentrum und die Wohnungen am ehemaligen Kasernenareal fertiggestellt hat“, so Rosner.