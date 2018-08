Der Autofahrer fuhr mit 153 km/h durch eine 70er-Zone, teilte die Polizei am Dienstag mit. Am selben Tag wurde an der gleichen Stelle bei einem weiteren Pkw eine Geschwindigkeit von 131 km/h gemessen, hieß es.

Auch auf der B57a im Ortsgebiet von Burgauberg (Bezirk Güssing) war ein Raser mit 101 statt der erlaubten 50 km/h unterwegs. Alle drei Fahrer konnten nicht angehalten werden. Sie wurden angezeigt.