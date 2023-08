Die Jugend lädt am 15. August zum Kirtag nach Dürnbach ein

Am 15. August lädt die Jugend Schachendorf/Dürnbach zum 8. Kirtag in die Mehrzweckhalle nach Dürnbach ein. Der Tag beginnt mit zwei Heiligen Messen um 8.45 Uhr sowie um 10 Uhr in der Wallfahrtskirche Dürnbach. Anschließend folgt der traditionelle Frühschoppen in der Mehrzweckhalle Dürnbach, die von „Ba He Ta Ši – tamburaški sastav“ musikalisch begleitet wird. Danach folgt das Kirtagsbuffet vom Gasthaus Glavanics. Am Abend gibt dann es die Möglichkeit, sein eigener DJ bei „Das Leben ist ein Wunschkonzert“ zu sein und das Beste aus den 80ern, 90ern und den Hits von heute zu spielen.