Ex-Landesrätin eröffnet Minimarkt: „Macht mir viel Spaß“

Die Gemeinde Schachendorf ist seit Kurzem um ein kleines Geschäft reicher. Ex-Landesrätin Michaela Resetar eröffnete mit ihrer Familie in ihrer Heimat nämlich den sogenannten Minimarkt der Resetars.

„Genau genommen fand das am vergangenen Wochenende statt. Kassa und Bankomat wurden am Sonntag installiert, sodass wir am Montag, dem 12. Dezember, starten konnten“, so Michaela Resetar. Im Minimarkt werden selbst gemachte Produkte aus der Landwirtschaft der Familie Resetar verkauft.

„Es gibt Kernöl, Marmeladen, Schnäpse oder Pikantes. Das wird alles von uns produziert. Auch Eier von den Wanderhühnern meines Cousins aus Oberschützen verkaufen wir. Ich habe vor Jahren damit angefangen, selber zu produzieren und es macht mir extrem viel Spaß“, so Resetar.

„Zuletzt wurde der Platz aber zu eng und die Nachfrage immer höher, deswegen haben wir uns entschlossen, gleich bei uns daheim einen Verkaufsladen zu installieren.“

Dieser ist täglich von 7.30 bis 20 Uhr geöffnet. Vorbeikommen kann man also jederzeit, bedienen tut man sich im Minimarkt selbst und hat anschließend die Möglichkeit, bar oder mit Karte zu zahlen. In Folge will Resetar das Produktsortiment auch noch erweitern: „Mal sehen, wie die ersten Wochen verlaufen. Ich plane aber schon, im nächsten Jahr auch mein selbst gemachtes Brot anzubieten. Aktuell ist das aber noch Zukunftsmusik.“

