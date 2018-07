Der 36-Jährige wurde wegen 14 Übertretungen angezeigt, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch in einer Aussendung mit. Der Mann aus Ungarn zeigte sich geständig. Er gab laut Polizei an, Fahrtenschreiber und Fahrerkarte manipuliert zu haben, um unter anderem die Einhaltung der vorgeschriebenen Ruhezeiten zu umgehen.