„Gesundes Dorf“ startet neu durch

Die Initiative „Gesundes Dorf“ ist in vielen burgenländischen Gemeinden aktiv. „Mehr Gesundheit in burgenländische Kommunen bringen, Erwachsene, Kinder und Jugendliche stärken“, lautet dabei ihr Credo.

Seit Kurzem gibt es auch wieder ein „Gesundes Dorf“-Projekt in der Gemeinde Schandorf. Vor geraumer Zeit fand sich ein neuer Arbeitskreis zusammen, um die Initiative in Schandorf wiederzubeleben. Dem Projektteam steht Jennifer Pesendorfer vor. Sie sagt gegenüber der BVZ: „Ja, wir haben das Ganze kürzlich auf neue Beine gestellt. Ziel der Initiative ist es, mit gesundheitsfördernden Maßnahmen bzw. Aktivitäten das Wohlbefinden in der Ortsbevölkerung von Schandorf zu stärken.“

Für dieses Vorhaben gibt es auch schon konkrete Termine. Bereits am vergangenen Donnerstag folgte mit „Schandorf bewegt sich“ der Startschuss in die Ära „Gesundes Dorf Neu“. Mit „Schandorf bewegt sich“ will man bei einem gemeinsamen Spaziergang, einer Walking- oder Laufeinheit einen Treffpunkt zur Förderung der Gesellschaft schaffen, so Pesendorfer. Fortan findet „Schandorf bewegt sich“ jeden Donnerstag um 19 Uhr statt - mit Treffpunkt vor dem Vereinshaus.

Am kommenden Samstag, den 22. April, gibt es außerdem einen Radtag unter „Schandorf radelt“. Geplant ist dort eine gemeinsame Radtour. „Der Radtag ist vorerst einmalig, wird er gut angenommen, wollen wir im Herbst aber nochmal einen veranstalten“, erklärt Pesendorfer.

