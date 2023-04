Mehr als 100 Preisabsprachen: Leiter von Baufirma verurteilt

Wenn gemeinnützige Wohnbaugenossenschaften oder die öffentliche Hand Bauprojekte ausschreiben, sind mehrere Baufirmen eingeladen, ihre Angebote zu legen. Das soll den Wettbewerb fördern und den Bauträgern Geld sparen helfen.

Ein Firmenmanager wusste dieses System allerdings zu umgehen: Durch Preisabsprachen mit Mitbewerbern verschaffte er der Baufirma, für die er arbeitete, einen Vorteil.

In den Jahren 2010 bis 2017 war der Firmenleiter an mehr als hundert solcher Absprachen beteiligt. Teilweise war er unmittelbar für die illegalen Prozeduren verantwortlich, teilweise wies er seine Mitarbeiter, die Preisabsprachen durchzuführen.

Firmenleiter auch im Simandl-Prozess verurteilt

Im November 2020 war der Leiter der Baufirma beim Prozess rund um Malversationen des ehemaligen Vorstands der Begas (jetzt Burgenland Energie) Rudolf Simandl wegen Untreue und Geldwäscherei zu 18 Monaten Freiheitsstrafe und 19.200 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Die Geldstrafe stotterte er in Raten bis September 2021 ab.

Die Malversationen zugunsten des Begas-Vorstands hatten von 2007 bis 2010 stattgefunden. Auf Kosten des Energieversorgers hatte der Simandl auf seinem Privatanwesen Bauarbeiten durchführen lassen. Der Ex-Begas-Chef selbst stand aus gesundheitlichen Gründen bislang noch nicht vor Gericht - es gilt die Unschuldsvermutung.

Mittäter wie der Leiter der Baufirma wurden jedoch bereits verurteilt.

Preisabsprachen waren „gang und gäbe“

„Bis 2017 war es gang und gäbe, unter Mitbewerbern Absprachen zu tätigen“, sagte Oberstaatsanwalt Andreas Bernat zum Gegenstand des nunmehr durchgeführten Prozesses.. „Da ist kein großes Bauunternehmen ausgenommen.“

„Der Gesetzgeber hat aber den freien Wettbewerb vorgesehen“, fügte er hinzu. „Wenn sich alle absprechen, ist davon auszugehen, dass der Preis, der letztlich herauskommt, nicht der günstigste ist.“

Der Angeklagte bekannte sich reumütig schuldig. Für 500 bis 600 Bauprojekte habe seine Firma jährlich Angebote gelegt, bei den meisten sei es zu keinen Absprachen gekommen.

Hauptsächlich Projekte im sozialen Wohnbau betroffen

„Hin und wieder kam es vor, dass sich ein Mitbewerber meldete, der sich Arbeit ersparen wollte“, sagte er beim Prozess am Montag, 17. April. Hauptsächlich sei das bei Projekten im sozialen Wohnbau passiert, wo die Parameter der Angebote genau festgelegt gewesen seien.

Es wäre „sofort aufgeflogen, wenn wir wesentlich höher angeboten hätten“, meinte der Angeklagte. Die Preise seien „marktorientiert“ gewesen, auch bei den „abgesprochenen Baustellen“.

„Was war der Vorteil für Ihr Unternehmen?“, wollte Richterin Karin Lückl wissen.

Firma hatte Sicherheit, den Auftrag zu bekommen

„Der einzige Vorteil war, dass wir von Anfang an Sicherheit haben konnten, den Auftrag zu bekommen“, sagte der Angeklagte.

Wie hoch der Gesamtschaden ist, der durch die Preisabsprachen verursacht wurde, ließ sich nicht ermitteln. Zwei von den Wettbewerbsverzerrungen betroffene Unternehmen waren beim Prozess anwesend, forderten aber keinen Schadenersatz.

„Wissen Sie, warum es keine Preisabsprachen geben soll?“, hakte die Richterin nach.

„Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht und war mir der Tragweite nicht bewusst“, sagte der Angeklagte.

„Wie fing es an?“, wollte der Oberstaatsanwalt wissen.

„Das Burgenland ist klein, man kennt sich“

„Das Burgenland ist relativ klein“, sagte der Angeklagte. „Man kennt sich und trifft sich, es gab kein System dahinter.“

Legte sich ein Mitbewerber quer und zeigte selbst Interesse an dem jeweiligen Projekt, so seien die Gespräche abgebrochen worden.

Um ein Angebot komplett durchzukalkulieren, brauche man ein bis zwei Tage, sagte der Angeklagte. Mit Hilfe einer Software sei möglich gewesen, innerhalb von 15 bis 20 Minuten ein Variantenangebot zu erstellen, bei dem der Preis etwas höher lag. Dieses wurde dann von einem Mitbewerber eingereicht.

„Quasi ein absprachenfreundliches Programm“, kommentierte die Richterin die computergestützte Umgehung des freien Wettbewerbs.

Schuldig gesprochen, aber nicht bestraft

Der Leiter der Baufirma wurde schuldig gesprochen. Da die Taten vor der Verurteilung im Jahr 2020 erfolgt waren, wurde auf das erste Urteil Bedacht genommen, wie es in der Juristensprache heißt.

Die Richterin kam zu dem Schluss, dass 2020 keine höhere Bestrafung erfolgt wäre, auch wenn die Preisabsprachen gemeinsam mit den Scheinrechnungen im Simandl-Verrechnungskarussell verurteilt worden wären.

Der Baufirmen-Leiter erhielt daher am Montag, 17. April, keine zusätzliche Strafe.

„Grundsätzlich ist es erschreckend, wenn man sieht, was sich in der Baubranche in diesen Jahren abpsielte, und man verliert das Vertrauen in das Funktionieren eines fairen Wettbewerbs“, sagte die Richterin abschließend.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Ermittelt wurde auch gegen Mitarbeiter des Angeklagten - zehn bis zwanzig weitere Personen werden vermutlich im Sommer 2023 wegen der Preisabsprachen vor Gericht stehen.

