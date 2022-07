Musik und Natur bei Blasmusikjugend im Einklang

Vollbild

Einer der Höhepunkte der heurigen „Advanced Academy“ war der Musikantenstammtisch. Benjamin Redlbacher und Anna-Maria Hammer vom burgenländischen Volksliedwerk gestalteten diesen Abend des freien Musizierens auf der Friedensburg in Stadtschlaining mit den rund 40 Jugendlichen. Beim Finale des Kreativwettbewerbs „ÖBJ4Future eine Hymne an die Natur – Musik im Zeichen des Klimawandels“ in Bad Tatzmannsdorf. Paula Kestler (Bezirk Neusiedl), Philipp Biegler (Bezirk Eisenstadt), Lukas Milchram (Bezirk Mattersburg), Julian Stummer (Bezirk Oberpullendorf), Emely Krug (Bezirk Oberwart) und Lisa Op den Buijs (Bezirk Güssing, l.) sowie Peter Reichstädter, Obmann des Burgenländischen Blasmusikverbandes mit Lena John, Moderator Reinhold Bieber, Antonia Stranzl und Sebastian Moritz. Jugendreferent Márton Ilyés (r.) setzt sich für die Pflege der burgenländischen Volkskultur ein.

