Pinkafeld: Forstinger Filiale wird geschlossen

Das Unternehmen Forstinger meldete vor wenigen Wochen Insolvenz an. Der Grund sein die veränderten Rahmenbedingungen aufgrund von Pandemie und Inflation, so das Unternehmen. Dieses gab jetzt die Schließung von elf der 86 heimischen Filialen bekannt, auch jene in der Wienerstraße in Pinkafeld ist von der Schließungswelle betroffen.

Mit den Beschäftigten soll in Einzelgesprächen die Möglichkeit einer Beschäftigung in anderen Forstinger-Standorten besprochen werden, heißt es seitens des insolventen Unternehmens.

Eingekauft werden kann in der Filiale in Pinkafeld noch bis Ende August.