BVZ: Wie haben sich die Gartentage entwickelt?

Martina Schabhüttl: Bei der Premiere 2016 haben uns viele prophezeit: Das wird nie was. Aber die Gartentage waren sofort ein Erfolg, der zum Glück bis heute anhält. Sarah und ich wollen leidenschaftliche Gärtner und Naturliebhaber ansprechen. Menschen, die Pflanzen lieben und sich austauschen wollen. Interessierte finden bei uns nicht nur seltene Pflanzenraritäten, sondern auch wertvolle kostenlose Beratung an den Ständen.

BVZ: Was freut euch besonders?

Sarah Keil: Die Begeisterung, mit der die Aussteller bei der Sache sind. Sie haben kreative Ideen für Standaufbauten, wetteifern mit ungebremster Leidenschaft.

BVZ: Hunderte Anfragen, tausende Besucher: Wie seid ihr so schnell so bekannt geworden?

Martina Schabhüttl: Gärtner sind zum Glück gut vernetzt. Social Media hat uns sehr geholfen, renommierte Gärtner zu erreichen. Und die, die da waren, haben dann kräftig Mundpropaganda für uns gemacht.

BVZ: Worauf dürfen wir uns heuer freuen?

Sarah Keil: Wir haben wieder viele interessante Betriebe aus der Gegend. Neu ist Silvia Schermann aus Bergwerk, die unter dem Label „Krokusette“ Safran anbaut. Aus Ungarn begrüßen wir einen neuen Betrieb, welcher sich auf die Vermehrung von Hortensien spezialisiert hat.

Martina Schabhüttl: Auch das Thema Natur im Garten ist uns wichtig. Das Volksbildungwerk wird Ideen präsentieren, wie Gemeinden und Kommunen öde Rasenflächen in ein blühendes Paradies für Insekten verwandeln können. Die Grüne Werkstatt aus der Steiermark steht für natürliche Blumenwiesen und wird einen Sensenmähkurs abhalten.

BVZ: Was ist Euer Motto 2019?

Sarah Keil: Wir haben uns vom Zaubergarten aus der Geschichte Alice im Wunderland inspirieren lassen.

Martina Schabhüttl: Es wird einen Croquetplatz, weiße und rote Rosenbäumchen, Karten mit wunderbaren Sprüchen aus der Geschichte geben und bekannten Figuren. Hutmacher, Grinsekatze, Herzkönigin, Kaninchen, Blaue Raupe und vieles mehr geben. Auch einige Aussteller werden das Thema aufgreifen.

BVZ: Was essen hungrige Gärtner heuer in Kohfidisch?

Sarah Keil: Die Auswahl ist wieder groß und reicht von italienischem Nudelsalat und Panini, über hausgemachte Langos hin zu Fish & Chips und Spanferkelbraten, burgenländischen Mehlspeisen und Softeis. Dazu gibt es regionale Weine und neu: burgenländischen Gin.

BVZ: Euer skurilstes Highlight in diesem Jahr?

Martina Schabhüttl: Besondere alte Gräber mit einer sehenswerten Alljahresbepflanzung.