100 Prozent Glasfaser für Rechnitz

Im Rahmen eines landesweiten Ausbauprogramms bindet A1 nicht nur Ballungsräume, sondern auch die ländlichen Gebiete an das Glasfasernetz an. Für das Südburgenland ist das ein ganz entscheidender Faktor. Rechnitz, Moschendorf, Hackerberg, Burgauberg, Kemeten, Markt Allhau, Loipersdorf-Kitzladen und Litzelsdorf sind jene Gemeinden im Landessüden, in denen aktuell Glasfaser Projekte umgesetzt werden. In Rechnitz werden mehr als 5,5 Millionen Euro in die Digitalisierung gesteckt. Knapp die Hälfte davon sind Förderungen. „2025 sollen 100 Prozent der Haushalte an das Glasfasernetz angebunden sein“, sagt A1 CEO Marcus Grausam. Insgesamt sind es mehr als 1.800 Haushalte die angebunden werden. Mit einer Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 1.000 Mbit/Sekunde, aber in einem offenen Netz für die flächendeckende Versorgung von Privaten und Unternehmen. „Die Nachfrage nach schnellem Internet war gerade in der Pandemie enorm. Wir sind froh, dass wir A1 ins Boot holen konnten. Videokonferenzen, Online-Workshops, Homeoffice und E-Rezepte sind heutzutage Standards. Dafür ist ein schnelles und stabiles Internet die Voraussetzung“, sagt Bürgermeister Martin Gramelhofer.

„Im südlichen Burgenland gibt es noch 17 Prozent weiße Flecken“, sagt Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann. „Digitalisierung ist aber ein ausschlaggebender Faktor für einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort“, so Schneemann. „In Zeiten der Digitalisierung ist die Anbindung an das Glasfasernetz ein wichtiger strategischer Schritt, um den Standort eines Unternehmens abzusichern“, sagt der Rechnitzer Unternehmer Christoph Liszt. „Schnelles und zuverlässiges Internet ermöglicht uns sowohl eine verbesserte interne Kommunikation, als auch einen rascheren Austausch mit Kunden, Lieferanten und Partnern“, so Liszt.

Der Glasfaserausbau in Rechnitz startet im herbst 2023. Bis 2025 wird Rechnitz nahezu flächendeckend mit Glasfaser, aber auch durch 5 G mit ultraschnellem Breitband versorgt werden.