Dazu wurde einfach der STS-Hit „Fürstenfeld“ auf „Zruck in d´HLW nach Pinkafeld“ umgedichtet. „I wü wieder furt, nur daham sein tuat net guat. Außi in die Wöd, zruck in die HLW noch Pinkaföld“, heißt es in dem Lied und schon bald können die Schülerinnen und Schüler wieder in „ihre“ HLW zurückkehren.