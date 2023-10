Pinkafeld: HTL-Bau schreitet zügig voran

Die Bauarbeiten an der HTL in Pinkafeld liegen im Plansoll. Im ersten Bauabschnitt wurden das neue Eingangsgebäude und der Mehrzwecksaal errichtet. Der Saal wurde in den Schulbetrieb übernommen, diente dann aber gleich als Ausweichquartier während der Sanierung des Verwaltungstrakts. Diese zweite Bauphase „Sanierung Verwaltungstrakt“ dauerte ein knappes halbes Jahr. Kurz vor Schulbeginn 2022/23 konnten dann die neu sanierten Verwaltungsräumlichkeiten wie Sekretariat, Direktion, Schulärztinnenzimmer und Toiletten sowie neue Räumlichkeiten für die Lehrer bezogen werden. Dann wurde am neuen Eingangsgebäude weitergearbeitet. Und in der letzten Bauphase wird aktuell der Verbindungstrakt zu den Gästehäusern generalsaniert und es wurden neue Treppenhäuser errichtet.

„Einige Teile der 55 Jahre alten HTL sind auch schon in die Jahre gekommen. Deshalb bringen vor allem das neue Eingangsgebäude und der Mehrzwecksaal eine große Erleichterung für die mittlerweile auf 1400 Schüler und 150 Lehrer angewachsene Schule, die dadurch aus allen Nähten platzte“, zeigt sich Direktor Wilfried Lercher mit dem Staus Quo der Arbeiten zufrieden. „Wenn der letzte Bauabschnitt abgeschlossen ist, können wieder alle Schüler und Lehrer gut untergebracht und ein Unterricht in zeitgemäßen Räumlichkeiten garantiert werden“, so Lercher.

Viel Geld für große Innovationen

„Der Gebäudeeigentümer Bundesimmobiliengesellschaft investiert jedes Jahr große Beträge in die Instandhaltung und Sanierung der baulichen Infrastruktur“,sagt der Direktor der größten Schule des Landes. „So wurden alleine in den heurigen Sommerferien unter anderem fünf Klassenräume im Hauptgebäude generalsaniert, große Teile der Fassade erneuert und mehrere Bereiche der Sportaußenanlage auf den neuesten Stand gebracht.

Die Übernahme des Verbindungstrakts wird planmäßig Ende Jänner 2024 erfolgen. Auf Grund der rasanten Teuerung speziell in den letzten zwei Jahren sind die genauen Kosten nur dem Eigentümer bekannt, es ist aber von 18 bis 20 Millionen Euro die Rede.