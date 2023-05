Freibad Oberschützen wird saniert

„Gemeindepolitik kann immer nur in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung funktionieren“, sagt Oberschützens Bürgermeister Hans Unger und lud zu den traditionellen Bürgermeister-Stammtischen in allen Ortsteilen der Großgemeinde ein. Und die Sanierung des Freibades war dabei ein zentrales Thema. „Eine mögliche Allianz mit Bad Tatzmannsdorf ist endgültig vom Tisch“, sagt Unger. „Wir haben ein Sanierungsprogramm erstellt, der Plan wurde bereits ausgearbeitet und die Sanierung wird in mehreren Etappen erfolgen“, sagt der Ortschef.

Die Sanierung des Bades ist ein Projekt über mehrere Jahre und soll in Summe 800.000 Euro kosten. „Als erstes werden Folie und Technik saniert, wann wir beginnen werden wir sehen. Die heurige Saison geht noch ohne Sanierung über die Bühne“, sagt Hans Unger.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.