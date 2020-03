Die SMS Oberschützen ist Landesmeister im Schilanglauf .

Die Sportmittelschule Oberschützen gewann am 25.02.2020 auf der Jogllandloipe in St.Jakob im Walde souverän die burgenländischen Schilanglauf-Landesmeisterschaften der Schulen in der Kategorie Unterstufe männlich.