Wir gratulieren allen Teilnehmern und Gewinnern, die am 29. Europa-Sprachen-Wettbewerb an der Pädagogischen Hochschule in Eisenstadt mitgemacht haben. Sie traten in den Volksgruppensprachen Kroatisch und Ungarisch sowie Englisch und Latein an. Die Gewinner konnten mit ihren Gedanken zu den Themen "Egészséges életmód"/"Gesunde Lebensweise" und "Dobrovoljini rad"/"Gemeinnützige Arbeit" die Jury überzeugen.

Ungarisch:

1. Platz: Lena Gyaky

3. Platz: Victoria Benedek

Kroatisch:

2. Platz: Maria Muharemović

Sieger Kategorie Kroatisch | Usercontent, Privat

Latein:

1. Platz: Martin Herics