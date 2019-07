NMS Oberschützen - Spende an den Sterntalerhof .

Die Klassensprecher/innen der NMS Oberschützen übergaben am Ende des Schuljahres eine Spende in der Höhe von € 580 an das Kinderhospiz "Der Sterntalerhof".

Die Spendenaktion stand unter dem Motto "Kinder helfen Kindern". Bei diversen Veranstaltungen in der Schule wurde ein Spendentopf aufgestellt. "Sterntalerhof"-Vorstand Mag. Harald Jankovits war begeistert von der Hilfsbereitschaft der Schüler/innen der NMS Oberschützen und bedankte sich für die Spende.

- Artikel von nms.oberschuetzen