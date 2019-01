Der „Sag‘s Multi!“-Redewettbewerb bietet Jugendlichen die Möglichkeit, in einer zweisprachigen Rede ihre Gedanken zu einem Thema zu vermitteln. Dabei wechseln sie zwischen Deutsch und einer weiteren Sprache.

Urkunden | Usercontent, privat

Nach der Regionalrunde in Wien stehen nun Christina Six (Deutsch-Kroatisch), Jelle Derks (Deutsch-Niederländisch), Tobias Preinsperger (Deutsch-Ungarisch) und István Zsótér (Deutsch-Kroatisch) als Finalisten in ihren Alterskategorien fest und vertreten das Zweisprachige Bundesgymnasium Oberwart.