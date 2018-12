Beim 16. Redewettbewerb bzw. 10. Aufsatzwettbewerb "Hrvatski - Ruski - Magyar" am 4. Dezember 2018 in der Wirtschaftskammer in Eisenstadt konnten die Schülerinnen und Schüler des Zweisprachigen Bundesgymnasiums in Oberwart durch ihr Geschick beim Präsentieren einer Rede und auch beim Aufsatzwettbewerb bei der Jury punkten. Folgende Schülerinnen und Schüler durften sich über tolle Platzierungen und Preise freuen:



Aufsatzwettbewerb Kroatisch:

3. Platz: Grabovac Dragan



Aufsatzwettbewerb Ungarisch:

1. Platz: Légrádi Boglárka

2. Platz: Szántó Olivér



Redewettbewerb Kroatisch:

1. Platz: Smiljanić Mila

3. Platz: Popović Matthias



Redewettbewerb Ungarisch:

1. Platz: Koroknai Anna

2. Platz: Kocsis Emese



Wir gratulieren den Gewinnerinnen und Gewinnern recht herzlich! Gratulálunk! Čestitamo!