SMS Oberschützen: Gütesiegel "Bewegte Schule" .

Vor kurzem ist der Sportmittelschule Oberschützen von der Bildungsdirektion Burgenland in Zusammenarbeit mit der Bundesorganisation Bewegte Schule Österreich das Gütesiegel in Silber verliehen worden. Es handelt sich um eine weitere Auszeichnung im Bereich Sport neben dem Schulsportgütesiegel in Gold, dass die SMS seit 2015 innehat.