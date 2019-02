In einem feierlichen Rahmen wurde das Schulsport-Qualitätsgütesiegel in Gold von Landeshauptmann Hans Niessl an Schulleiterin Petra Jelencsits, BEd und Sportkoordinator Otmar Stelzer überreicht.

Das Gütesiegel spiegelt den hohen Stellenwert des Sports an der NMS Oberschützen wider. Diese Auszeichnung bestätigt das hohe Maß an Unterrichtsqualität im sportlichen Bereich.

Die Schulgemeinschaft der Sport NMS Oberschützen ist sehr stolz und freut sich über diese Auszeichnung