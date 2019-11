Um die Schüler/innen Schritt für Schritt auf ihre Berufs- und Arbeitswelt vorzubereiten, ist das Team der Sportmittelschule Oberschützen stets bemüht, mit Betrieben und Institutionen in der Region zu kooperieren. Unter anderem verbrachten die Schüler/innen der siebten Schulstufe vier Tage im Burgenländischen Schulungszentrum in Neutal, wo sie erste Praxiserfahrungen in den Bereichen „Gastronomie“, „Elektrotechnik“, „Metalltechnik“ und „Informatik/Roberta“ sammeln konnten. Unsere Teenies hatten auch die Möglichkeit, den Fachtrainern Fragen zu den verschiedenen Berufssparten zu stellen und gewannen somit wichtige Informationen für ihre Berufswahl.

- Artikel von nms.oberschuetzen