Oberwarter Schülerinnen helfen in Tansania .

Anja Brandstädter, Ines Brunner, Jana Kalischnig, Amelie Sitar und Carina Zingl – fünf angehende Maturantinnen in der 5AK der BHAK Oberwart, haben sich im Rahmen ihrer Diplomarbeit „TANZANIA - when action meets compassion life changes“ entschlossen, in Zusammenarbeit mit der MSFS-Organisation (Missionaries of St. Francis de Sales East africa) ein Schulprojekt in der Region Arusha in Tansania zu unterstützen.