Suchtprävention im frühen Alter

Um Stress und herausfordernde Situationen gut bewältigen zu können, dafür werden die Weichen schon im Kindesalter gestellt. Sucht und Suchtverhalten spielen dabei in jedem Lebensalter eine Rolle. Und im Rahmen der Fortbildung „Suchtprävention im Kindergarten“ wurden SchülerInnen der BAfEP Oberwart von der Fachstelle für Suchtprävention der Sozialen Dienste Burgenland (SDB) geschult. „Mit dieser Fortbildung werden den angehenden Kindergartenpädagogen und Pädagoginnen Werkzeuge mitgegeben, um Kindern die Entwicklung zu einer starken Persönlichkeit zu ermöglichen. Es ist wichtig, bereits in diesem frühen Alter die Lebenskompetenzen zu fördern, um einem möglichen Suchtverhalten im späteren Leben entgegenzuwirken“, sagte Johannes Zsifkovits, der Geschäftsführer der SDB im Rahmen einer Zertifikatsverleihung. Diese Kompetenzen umfassen die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung, Stressbewältigung und den Umgang mit starken Gefühlen und Konflikten. „Dieser Ansatz ist aktuell die erfolgreichste Methode in der Gewalt-, Suizid- und Suchtprävention. Tragfähige Beziehungen, die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung, Stressbewältigung und der Umgang mit Konflikten und starken Gefühlen“, betonte Projektleiterin Verena Fischbach.

Drei 4. Klassen und einer Klasse des Kollegs wurden die Abschlusszertifikate für die Fortbildung verliehen. Sie waren die ersten im Burgenland, diese Fortbildung abgeschlossen haben. „Es war sehr spannend, weil das Projekt viel mit Praxis zu tun hat“, sagt Nina Braunstein, Schülerin der 4c. „Wir können dadurch mehr auf Kinder eingehen und mehr auf die Gefühle schauen“, sagt die Schülerin. „Es war schon sehr informativ und hat richtig Spaß gemacht“, betont Alexander Schmidt aus der 4a. „In den Vorträgen wurde sehr viel aufgezeigt und wir haben gelernt, wie wir das den Kindern näherbringen können“. „Wir versuchen mit möglichst vielen Institutionen zusammen zu arbeiten“, betont Direktor Herwig Wallner. „Uns ist es wichtig, dass die Kooperationen zwischen den Institutionen, zwischen Eltern und den PädagogInnen gut funktioniert, weil das ja vor allem für die Kinder von Nutzen ist“, sagt Herwig Wallner.